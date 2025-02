الإعلان عن رغبة 90 شركة دولية ومحلية لتطوير ⁧مطار الطائف الدولي الجديد

أعلنت شركة مطارات القابضة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن قائمة الشركات التي أبدت رغبتها في المنافسة بمشروع مطار الطائف الدولي بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتضمنت قائمة الشركات المهتمة بمشروع مطار الطائف الدولي الجديد 90 شركة محلية ودولية، من ضمنها (46) شركة محلية وهي على النحو التالي:

1- Abdul Ali Al-Ajmi Company - محلية

2- Abrdn Investcorp Infrastructure Investments Manager Limited - دولية

3- Aeroporti Di Roma S.p.A. - دولية

4- Al Gihaz Holding Company - محلية

5- Al Jaber Contracting Ltd. - محلية

6- Al Modon Al Arabia Company Limited - محلية

7- Al Rashid Trading & Contracting Company - محلية

8- Al Sharif Contracting and Commercial Development Co. LTD - محلية

9- Al Yamama Company for Trading and Contracting - محلية

10- Al-Ayuni Investment & Contracting Company - محلية

11- Alghanim International General Trading and Contracting Co. W.L.L. - محلية

12- Almabani General Contractors Co. - محلية

13- Almansouryah Co General Contracting Ltd - محلية

14- AlMozaini Real Estate Co. - محلية

15- Almutlaq Real Estate Investment Company - محلية

16- Alternative Resources Investment Co LLC - دولية

17- Annasban Group - محلية

18- ASYAD Holding Company - محلية

19- AVIC-KDN Airport Engineering Co. Ltd. - دولية

20- Bangalore International Airport Limited - دولية

21- Binladin International Holding Group Company - محلية

22- Bouygues Batiment International - دولية

23- Branch of CACC International Engineering CO LTD - دولية

24- Branch of China Harbour Engineering Company Ltd - دولية

25- Branch of Surbana Consultants Pte. Ltd. - دولية

26- Buna Al Khaleej Contracting - محلية

27- China National Aero-technology International Engineering Corporation - دولية

28- China Railway Construction Corporation Limited Saudi Branch - دولية

29- Clavrix PVT Limited - دولية

30- Consolidated Contractors Company W.L.L. - دولية

31- Contrax International DMCC - دولية

32- Corporación América Airports S.A. - دولية

33- Currie & Brown Saudi Arabia Limited - دولية

34- daa International Limited (Dublin Airport Authority International) - دولية

35- Dar Al-Handasah Consultants (Shair & Partners) - دولية

36- DG Jones and Partners Saudi Arabia - دولية

37- EB Cornerstone Holdings - دولية

38- Edgenta Arabia Limited - دولية

39- EGIS PROJECTS SAS - دولية

40- ENZAR Company for Operation & Maintenance Co. Ltd - محلية

41- Erada Advanced Projects Co. Ltd. - محلية

42- EXP Arabia Engineering Consulting Co. - دولية

43- FAS Energy KSA LLC - محلية

44- Ghesa Ingeniera Technologia SA CO - دولية

45- GMR Airports Limited - دولية

46- Gulf Investment Corporation G.S.C. - دولية

47- Haji Abdullah AliReza & Co. Ltd. - محلية

48- IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - دولية

49- Indiza Airport Management Pty Ltd - دولية

50- Innovative Contractors for Advanced Dimensions (ICAD) - محلية

51- International Energy Co. Ltd - محلية

52- Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. - دولية

53- Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. - دولية

54- Korea Airports Corporation - دولية

55- Koushan Real Estate Development Company - محلية

56- Lamar Holding W.L.L. - محلية

57- Limak Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. - دولية

58- Lynx Contracting Company - محلية

59- Mada International Holding Company - محلية

60- Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. - دولية

61- Manchester Airport Group - دولية

62- Middle East Tasks Co. Ltd. - محلية

63- Modern Airports Co. - محلية

64- Mota-Engil Europa, S.A. - دولية

65- Mowah Company - محلية

66- Munich Airport International GmbH - دولية

67- Namaya Investment Company - محلية

68- Nasser Abduallah Abu Sarhad Co. Ltd. - محلية

69- National Transportation Solution Company - محلية

70- Nesma & Partners Contracting Co., UJSC. - محلية

71- Nesma Company Ltd. - محلية

72- Pini Group - دولية

73- Ports Projects Management & Development Co. - محلية

74- SALFO and Associates Saudi Arabia for Engineering Consultant - دولية

75- Samsung C&T Corporation - دولية

76- SARH Developments Co. - محلية

77- Saudi Arabian Trading and Construction Company - محلية

78- Saudi Binladin Group Ltd - محلية

79- Saudi Building Technic Maintenance Company - محلية

80- Skilled Engineers Contracting - محلية

81- Sumou Real Estate Company - محلية

82- Tamasuk Holding Company - محلية

83- Tatweer Buildings Company - محلية

84- TAV Airports Holding - دولية

85- Technical Development Company for Contracting - محلية

86- Terminal Yapi Ve Ticaret A.S. - دولية

87- Vantage Group - دولية

88- Vision International Investment Company - محلية

89- WCT International Sdn Bhd - دولية

90- Zamil Group Investment Company - محلية