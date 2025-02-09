للمرة الأولى تسجيل التحصيلي حسب المنطقة

أعلن المركز الوطني للقياس و التقويم «قياس» مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي لهذا العام، الذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، ولأول مرة سيكون التسجيل في الاختبار في مواعيد متعددة حسب المناطق الإدارية بالمملكة، وذلك لتخفيف الضغط على الموقع، وليتمكن الطلبة من التسجيل في الاختبار بكل يسر وسهولة.

وسيكون رسوم التسجيل في الاختبار المبكر الورقي 100 ريال، بينما تكون رسوم التسجيل المتأخر 150 ريالا، علمًا بأن الطلبة الذين ينتمون للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، سيتم إعفاءؤهم من دفع الرسوم بشكل تلقائي.

النسبة الموزونة

أبان الخبير التعليمي، عبدالله السلطان لـ«دوت الخليج»، أن الاختبار التحصيلي يقام على فترتين خلال العام، ويحق للطالب فرصتان، يتم بعدها اختيار الدرجة الأعلى للطالب، التي ستدخل في حساب النسبة الموزونة المطلوبة للقبول في الجامعات، حيث يبدأ التسجيل للطلاب من 24 فبراير حتى 7 مارس 2025، بينما يبدأ التسجيل للطالبات من 2 مارس حتى 7 مارس 2025، وستكون الفترة الأولى للاختبار من 8 مايو حتى 12 مايو 2025، بينما يبدأ اختبار الفترة الثانية في 22 مايو حتى 26 مايو 2025، وتكمن أهمية اختبار التحصيلي في أنه من مكونات النسبة الموزونة للقبول في الجامعات، والتي تتكون من «معدل الثانوية و نتيجة اختبار القدرات و نتيجة اختبار التحصيلي»، حيث تمثل نسبة التحصيلي في النسبة الموزونة في أغلب الجامعات 40%.

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

- المستهدفون: طلاب وطالبات المسار العام، ومسار علوم الصحة والحياة، ومسار علوم الحاسب والهندسة.

- المقررات التي يتضمنها الاختبار: الأحياء، والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.

- آلية الاختبار: ورقي.

- لغة الاختبار: عربي وإنجليزي «حسب اختيار الطالب».

- عدد الأسئلة: 110 أسئلة.

- مدة الاختبار: ساعتان وخمس دقائق.

- طبيعة الاختبار: اختيار من متعدد.

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية

- المستهدفون: طلاب وطالبات المسار الشرعي، ومسار إدارة الأعمال.

- المقررات التي يتضمنها الاختبار: التوحيد1، الحديث1، الفقه1، الدراسات الأدبية، الدراسات البلاغية، الكفايات اللغوية «فقط الكفاية النحوية والكفاية الإملائية»، التاريخ، الجغرافيا، مبادئ القانون، التقنية الرقمية في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.

- آلية الاختبار: ورقي.

- لغة الاختبار: عربي.

- عدد الأسئلة: 120 سؤالا.

- مدة الاختبار: ساعتان وخمس دقائق.

- طبيعة الاختبار: اختيار من متعدد.