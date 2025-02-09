انطلاق فعاليات leap 2025 في الرياض

تستضيف مدينة الرياض، اليوم الأحد، معرض ومؤتمر «ليب 2025» الحدث التقني الأبرز بمنطقة الشرق الأوسط. ويقام معرض ومؤتمر «ليب 2025» في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات حتي يوم الأربعاء 12 فبراير، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني.

ويهدف مؤتمر ليب، لتسريع الابتكار من خلال التشجيع على تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية من خلال دعم المبتكرين والشركات الناشئة، بحسب الموقع الإلكتروني لفعاليات السعودية.

كما يهدف المؤتمر لبناء شراكات عالمية من خلال جمع مختلف أطراف صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تجمع فعاليات المؤتمر قادة الصناعة والمستثمرين والشركات الناشئة لبناء شراكات إستراتيجية.

ما الذي يميز مؤتمر ليب

التركيز على المستقبل: يركز مؤتمر ليب على التقنيات الناشئة والتوجهات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء أيضا والواقع الافتراضي. أيضا والبلوك تشين.

الابتكار: يشجع على الابتكار من خلال تنظيم مسابقات وورش عمل وحاضنات أعمال.

الشراكات: يوفر منصة مثالية للشركات الناشئة للتواصل مع المستثمرين والشركات الكبرى.

التأثير الاجتماعي: يسعى المؤتمر إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال تبني التقنيات لخدمة البشرية.

جوائز بقيمة مليون دولار

ومن بين الفعاليات المميزة في المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم مسابقة «روكت فيول» السنوية للشركات الناشئة، حيث تتنافس الشركات الناشئة للفوز بجوائز قيمتها مليون دولار أمريكي.

وسيتضمن نصف النهائي 120 شركة ناشئة رائدة من مختلف القطاعات تمثل 40 دولة، وللفوز بالمسابقة يشترط على كل شركة الوفاء بمعايير محددة تتعلق بمرحلة التطوير، وتركيز المجال، والتمويل، والموقع. على أن تقوم بتقديم عرضها أمام لجنة مستقلة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وقادة القطاع.