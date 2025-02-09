شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاتصالات.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعقد المؤتمر الصحفي الحكومي يوم غد الاثنين الموافق 10 فبراير 2025م بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، الذي يتناول موضوع تعزيز ريادة المملكة من خلال الذكاء الاصطناعي والتقنية والابتكار.
ويجيب السواحة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين، وسيُنقل المؤتمر مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار إلى أن التحولات الاقتصادية الحالية تُعد فرصة غير مسبوقة لتعزيز التعاون الدولي وبناء مستقبل شامل ومستدام قائم على الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية.
وأوضح، خلال جلسة حوارية بعنوان "التحولات الاقتصادية في المملكة" ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مزيجًا من التفاؤل الواقعي والتركيز على الأساسيات.
ويجيب السواحة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين، وسيُنقل المؤتمر مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات.
وزير الاتصالات وتقنية المعلوماتسبق وأكد وزير الاتصالات، مواصلة المملكة لنهجها في التحول نحو اقتصاد مبتكر ومستدام معتمدة على الذكاء الاصطناعي والابتكار بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وأشار إلى أن التحولات الاقتصادية الحالية تُعد فرصة غير مسبوقة لتعزيز التعاون الدولي وبناء مستقبل شامل ومستدام قائم على الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية.
وأوضح، خلال جلسة حوارية بعنوان "التحولات الاقتصادية في المملكة" ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مزيجًا من التفاؤل الواقعي والتركيز على الأساسيات.