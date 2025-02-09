شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 180 كيلوجرامًا من المخدرات في 4 مناطق.. وضبط 13 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (150) كيلوجرامًا من نبات القات.

فيما أحبطت الدوريات في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (59.100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. حرس الحدود في نفس السياق، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية، تهريب (30) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقبضت على مهرب مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها وهو مواطن.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات. الإدارة العامة للمجاهدين وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.