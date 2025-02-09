شكرا لقرائتكم خبر عن لا تقبل المساومة.. المملكة تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

مواقف ثابتة للسعودية من فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي

مواقف حازمة للمملكة

الدمام - شريف احمد - تؤكد المملكة على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشددة أنها لا تتبدل ولا تقبل المساومة ولا تخضع لأي مُزايدات سياسية.وتتمثل مواقف المملكة الثابتة في أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، دون مسار والتزام واضح بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس.كما ثمنت المملكة إعلان الدول الشقيقة شجبها واستهجانها لما صرح به بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.وتؤكد المملكة رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.هذا وأرسلت المملكة في بيانها الرافض لتصريحات بنيامين نتنياهو، رسالة واضحة تؤكد على سيادة واستقلالية القرار السعودي، وأن تحقيق السلام الدائم والعادل لن يكون دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.كما تعامل بيان المملكة بشأن تصريحات بنيامين نتنياهو بشكل ذكي، من خلال عدم الاعتراف به كرئيس وزراء للاحتلال الإسرائيلي والإشارة له باسمه المُجرّد، في رسالة واضحة بأن إسرائيل هي في نظر المملكة كيان غاصب فاقد للشرعية، ولا يمكن التعامل معه بأي حال من الأحوال في الوقت الراهن.هذا ويُخطئ الكيان الإسرائيلي الغاصب والغاشم أنه بتدميره غزة وقتله عشرات الآلاف من نساءه وأطفاله وشيوخه وشبابه بإمكانه فك ارتباط الفلسطينيين بأرضهم، أو أن الأجيال المُستقبلية قد تنسى ما خلفته هذه الحرب العبثية، وأنه بإصرارهم على مصادمة حق الوجود الفلسطيني من الممكن أن ينجوا بأنفسهم من الغضب الكامن الذي قد يرتد عليهم في أي وقت.كما أن الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.وسيبقى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته راسخًا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن.هذا ولا تستوعب العقلية المتطرفة المحتلة ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساسًا؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على 160 ألفًا أكثرهم من الأطفال والنساء.ويقدر العالمين العربي والإسلامي وجميع أصحاب الضمائر الحية مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وأنها لم ولن تتأخر عن الرد على أي محاولات للمساس بالحق الفلسطيني أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال.وستقف المملكة بحزم لا يلين أمام أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.