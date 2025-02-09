شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تستضيف المؤتمر الـ 36 لجراحة المسالك البولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعتزم الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية عقد مؤتمرها السادس والثلاثون لجراحة المسالك البولية في مدينة الرياض بفندق كراون بلازا المدينة الرقمية خلال الأيام 12-14 فبراير 2025م.

و أوضح الدكتور أحمد يحيى الزهراني، رئيس المؤتمر و اللجنة المنظمة أن هذا المؤتمر يعد منصة لتعزيز التعاون و تبادل المعرفة المتطورة و الخبرات، حيث يجمع بين كبار الخبراء في مجال جراحة المسالك البولية من جميع أنحاء العالم الذين يجمعهم التزام مشترك بتطوير رعاية المسالك البولية.

جديرا بالذكر أن المؤتمر يضم محاضرات علمية و حلقات نقاش لأحدث المستجدات و التحديات و الفرص في مجال المسالك البولية، يحضر المؤتمر أكثر من (25) طبيب من خارج المملكة العربية السعودية و يشارك أكثر من (100) متحدث محلي، كما يشارك أكثر من (150) طبيب بأوراق علمية، و تعقد ورش عمل في جراحات الرجل الآلي الحديثة و الأبحاث العلمية و الفروع الأخرى في التخصص.

يصاحب المؤتمر معرض يضم لأول مرة في المملكة العربية السعودية أكثر من جهاز للرجل الآلي الجراحي و الأجهزة و المستلزمات الطبية الحديثة في مختلف فروع تخصص المسالك البولية.