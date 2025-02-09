شكرا لمتابعة خبر عن شبان عمانيون يؤدون اليولة في بر حائل وامرأة تتفاعل معهم وسط أجواء ساحرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استمتعت مجموعة من الشبان العمانيين بالأجواء الشتوية الرائعة في بر حائل، حيث أدوا رقصة اليولة وسط الطبيعة الساحرة والمعالم التاريخية والأثرية .

وظهر الشبان في مقطع فيديو يؤدون رقصتهم بسعادة عارمة، وسط أجواء ساحرة وجذّابة وجبال شاهقة خلابة، كما شاركتهم الأجواء امرأة حيث تفاعلت معهم بالتقاط الصور .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحّب بهم أبناء الوطن بحفاوة وسعادة، وعلّق أحدهم قائلاً:” حياكم الله المكان مكانكم “، بينما قال آخر :”حايل الكل يبي يمها لأنها أجمل مدينه سياحية بـ السعودية و أهلها كرماء .. والله يحيي من جانا بـ حايل .”

‎وتعد منطقة حائل واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تجمع بين التاريخ الأصيل والتراث الغني، حيث سحر الطبيعة الخلابة، وجبالها الشاهقة التي سطرت خلفها حكايات وروايات لا تزال تروى حتى وقتنا الحالي.

‎ويُذكر أنه تم اختيار منطقة حائل ضمن برنامج شتاء السعودية 2024 – 2025، ضمن سبع وجهات سياحية، وذلك نظراً لتميزها بالإرث السياحي والتراثي الذي يجذب اهتمام السياح والزوار.