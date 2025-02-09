شكرا لمتابعة خبر عن الثلوج تكسو محطة وقود بالجوف في مشهد أوروبي خيالي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت الجوف اليوم الأحد، انخفضًا شديدًا في درجات الحرارة؛ أدى إلى تكون قطع الثلوج على الطرقات، والسيارات بالإضافة إلى محطة وقود.

وكست الثلوج محطة وقود كاملة، وبدت الجوف وكأنها مدينة أوروبية ساحرة تملأها الثلوج البيضاء، كما أنها غطت جميع معدات المحطة، وسط الرياح والأجواء الباردة .

وأظهر مقطع فيديو، الثلوج وهي تغطي منطقة الجوف، حيث تحولت أجزاء كبيرة منها إلى اللون الأبيض بالكامل منذ صباح اليوم .

‎وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لايزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة في حين تصل درجات الحرارة الصغرى إلى مادون الصفر المئوي مع فرصة تكون الصقيع على الأجزاء الشمالية منها. كما تتأثر الرؤية الافقية بالضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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