سجل حجم الإنفاق على المحافظ التنموية الوقفية 2.5 مليار ريال، خلال العام الماضي، وارتفع حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية، المرخصة لـ35 مليار ريال بـ29%، في وقت بلغت مكافآت التبليغ عن الأوقاف المجهولة 11 مليون ريال، ووصلت قيمة المحافظ الاستثمارية الوقفية المرخصة لـ3835 محفظة بـ77 مليون ريال.

300 مشروع

كشف تقرير الهيئة العامة للأوقاف لعام 2024، تنفيذ 300 مشروع تنموي، والإسهام بـ250 مليون ريال في صندوق إحسان الوقفي، وتسجيل 11 ألف وقف، وبلغت قيمة الأوقاف التي رفعت الجهالة عنها 45 وقفا بـ700 مليون ريال، ومباشرة 332 قضية، انتهت لمصلحة الهيئة بـ97%.

27 مصرفا

بلغ إجمالي المصارف الوقفية 27 مصرفا وقفيا، وتتمثل أبرز المصارف في: المساجد، وسقيا الماء، والفئات الأشد احتياجا، وتسجيل 4 خدمات في منصة توكلنا ممثلة في: أوقافي، وبلاغ عن وقف، وبلاغ عن وقف مجهول، وبلاغ عن ناظر، ونفذت الهيئة 37 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة، استفاد منها 1400 مستفيد.

تنظيم القطاع

تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.

إحصاءات

11 مليونا مكافآت التبليغ عن الأوقاف المجهولة.

2.5 مليار حجم الإنفاق على المحافظ الوقفية.

300 مشروع تنموي منفذ

مليار ريال حجم أصول الصناديق الاستثمارية

11 ألفا الأوقاف المسجلة

77 مليون ريال قيمة المحافظ الاستثمارية الوقفية المرخصة

700 مليون قيمة الأوقاف التي رفعت الجهالة عنها

332 قضية تمت مباشرتها

%97 كسب القضايا

4 خدمات للهيئة في توكلنا

27 مصرفا وقفيا

37 ورشة عمل منفذة.