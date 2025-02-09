شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروج 182 مستشفى من اعتماده.. ما هو مركز "سباهي"؟ والان نبدء بالتفاصيل



يمتد تاريخ المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (SCAHA) إلى أكثر من عقدين من التطوير المستمر، بدءاً من مبادرة محلية في مكة المكرمة عام 2001م، وصولاً إلى كونه هيئة وطنية تُشرف على معايير جودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة العربية

في أواخر عام 2013، صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير الاسم الرسمي إلى”المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية“، وشمل القرار أيضًا تكليف المركز بالاعتماد الوطني لجميع منشآت الرعاية الصحية.

وتعتبر وزارة الصحة الاعتماد الصادر من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية شرطاً مسبقاً لتجديد رخصة التشغيل، وتٌلزم جميع منشآت تقديم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص «المستشفيات، المستوصفات، بنوك الدم، المختبرات الطبية» بالتقيد بالمعايير الوطنية التي يضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والحصول على الاعتماد من خلال عملية التقييم المنصوص عليها من قبل المركز. الدمام - شريف احمد - أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" خروج 182 مستشفى من اعتماده الصحي.يمتد تاريخ المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (SCAHA) إلى أكثر من عقدين من التطوير المستمر، بدءاً من مبادرة محلية في مكة المكرمة عام 2001م، وصولاً إلى كونه هيئة وطنية تُشرف على معايير جودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، فما هو تاريخ نشأته وتطوره؟في أواخر عام 2013، صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير الاسم الرسمي إلى”المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية“، وشمل القرار أيضًا تكليف المركز بالاعتماد الوطني لجميع منشآت الرعاية الصحية.وتعتبر وزارة الصحة الاعتماد الصادر من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية شرطاً مسبقاً لتجديد رخصة التشغيل، وتٌلزم جميع منشآت تقديم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص «المستشفيات، المستوصفات، بنوك الدم، المختبرات الطبية» بالتقيد بالمعايير الوطنية التي يضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والحصول على الاعتماد من خلال عملية التقييم المنصوص عليها من قبل المركز.

نشأة وتطور المركز



2001م: انطلق المشروع تحت مسمى "برنامج الجودة الشاملة" في منطقة مكة المكرمة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المحلية.

2005م: تحول البرنامج إلى "المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية" بموجب أمر وزاري، مع توسيع نطاق عمله ليشمل كافة مناطق المملكة.

2001م: انطلق المشروع تحت مسمى "برنامج الجودة الشاملة" في منطقة مكة المكرمة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المحلية.2005م: تحول البرنامج إلى "المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية" بموجب أمر وزاري، مع توسيع نطاق عمله ليشمل كافة مناطق المملكة.

إرساء المعايير الوطنية



2006م: بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، أطلق المركز أول حزمة من المعايير الوطنية لجودة المستشفيات، لتصدير إطارًا موحدًا للتقييم.

2012م: حصلت النسخة المطورة من معايير المركز على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، مما عزز مصداقيتها عالميًا.

الإلزام والتمكين

2013م: شهد العام تحولًا جذريًا بقرار مجلس الوزراء بتغيير الاسم إلى "المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية"، وإلزام جميع منشآت القطاعين العام والخاص (المستشفيات، العيادات، بنوك الدم، المختبرات) بالحصول على اعتماد المركز كشرط لتجديد تراخيص التشغيل.

جاء القرار مدعومًا بتعميم وزارة الصحة، لضمان التزام المنشآت بالمعايير عبر عمليات تقييم دورية، مما يعكس سعي المملكة لتحقيق التميز في منظومتها الصحية.