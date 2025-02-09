شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم بدينا".. انطلاق فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس بتعليم جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية وتعريف الأجيال الناشئة بجذور تاريخ المملكة الممتد لأكثر من ثلاثة قرون.



وشهدت مدارس المنطقة بمختلف مراحلها التعليمية مشاركة واسعة في إحياء هذه المناسبة الوطنية، حيث تم تنفيذ مسابقات ثقافية، وعروض تراثية، وورش عمل تعريفية بتاريخ المملكة ورموزها الوطنية، لتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلاب والطالبات.



فعاليات مستمرة

كما حرصت الإدارة العامة للتعليم على إشراك الأسر وأولياء الأمور والمجتمع في الفعاليات، تعزيزًا لدورهم في بناء الوعي الوطني لدى النشء.



وأكدت الإدارة أن جميع الأنشطة نُفذت وفق الضوابط المعتمدة، وتم توثيقها ونشرها عبر المنصات الإعلامية الرسمية لضمان تحقيق الأهداف التوعوية والتربوية.



ومن المقرر أن تستمر الفعاليات على مدار الأيام القادمة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، لتعميق الوعي بتاريخ الوطن وإنجازاته العريقة.