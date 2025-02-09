شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تختتم أولمبياد اللغة الإنجليزية بمشاركة 144 طالباً في جازان والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية