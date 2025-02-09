شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الأغذية ومنع العدوى.. اشتراطات جديدة للمطاعم والأكشاك والان نبدء بالتفاصيل

أكشاك غذائية

متطلبات إنشائية

سلامة الغذاء

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات المطاعم، عبر منصة استطلاع بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، وتسهيل الإجراءات للراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معايير السلامة الغذائية.واشترطت أن تكون المطاعم ضمن المباني التجارية أو الاستخدام المختلط «سكني - تجاري»، في المواقع المسموح بها، وفق الأنظمة والتعليمات.ألزمت الاشتراطات أن تكون الأكشاك الغذائية ضمن المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية أو الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط تجاري سكني في المواقع المسموح بها وفق الأنظمة والتعليمات.وأوجبت ألا تقل المسافة من مدخل أي مبنى أو مكان للتجمع عن 6 م على الأقل، وألا تقل المسافة المتاحة للمشاة عن «1,8م»، وألا يزيد ارتفاع الكشك عن 4م.وسمح اللائحة بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة والدفاع المدني بشرط ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.ألزمت المرخص بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي كالمتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، متطلبات التهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها.وتتضمن الاشتراطات أن تكون مساحة منطقة تحضير وإعداد الأغذية بعيدة عن أي تلوث، ومراعاة أن تكون مرافق تحضير الأغذية وتخزينها كافية لإنتاج الأغذية بصورة آمنة، بما يلائم حجم الأعمال المتوقع.وأكدت على الالتزام بسلامة الغذاء بدءًا من وصول الأغذية وحتى تقديمها من خلال وسائل فعالة للسيطرة على التلوث المحتمل، ومراعاة إمكانية الوصول بالتنظيف الفعال إلى جميع الأجزاء الداخلية للهيكل المطلوب تنظيفها، وتحصين جميع المباني من وصول الآفات إليها وإيوائها.وشددت على المرخص له تصميم نظام الصرف الصحي وتركيبه بحيث لا يؤدي إلى تلويث مصدر الإمداد بالماء الصالح للشرب أو مناطق إنتاج الأغذية أو الأسطح أو المعدات الملامسة للمنتجات، وألا تشكل مواسير المرافق العلوية خطر التلوث بالأجسام الغريبة من خلال تساقط قشور طلائها أو ظهور الصدأ عليها، وأن تكون مصنوعة ومغطاة بمادة عازلة مناسبة للحد من تراكم الأوساخ.ونصت الاشتراطات على تخصيص منطقة معتمدة لتحضير الأغذية لا تجرى فيها إلا أنشطة تداول الأغذية، وأن تكون واضحة لمتلقي الخدمة ومفصولة بزجاج شفاف ولا تتم تغطيتها أو حجبها مع إمكانية استخدام الكاميرات والشاشات.وأوصت اللائحة بأن يكون تخطيط المنشأة بما يعزز التداول الآمن للأغذية، وأن يشتمل على مناطق مخصصة أو مقسمة زمنيًّا لتداول الأغذية غير المطهوة، وأن يكون مصممًا بحيث تسير عمليات الأغذية في اتجاه واحد فقط، بداية من استلامها إلى تخزينها ثم تحضيرها وطهوها، وصولاً إلى تعبئتها أو تقديمها أو توزيعها.وحددت 4 متطلبات للأفران أو التنور تتمثل في أن يكون مُزوّداً بتنور ذي جدار من الطوب الحراري، مع وجود قمع مخروطي متصل بمدخنة، لتصريف الدخان، وبنهايته مروحة شفط هوائية أو مُزوّداً بمواقد كهربائية أو غازية، لمنع التلوث بالدخان والحفاظ على البيئة.واشترطت أن يكون لكل تنور غطاءان معدنيان من الصلب الذي لا يصدأ، بمساحة فتحة التنور، على أن يكون الأول مثقوباً في مركزه والثاني غير مثقوب، وتوفير مجرى بعرض «30» سم وبعمق «60» سم بجوار التنور، لوضع الرمل والتراب الأحمر، واستخدام طبقتين من القماش السميك وما في حكمها، مثل: «قماش الخيام»، يوضع فوقها، لمنع تسريب حرارة الطهي، على أن يغسل القماش بانتظام ليكون نظيفاً باستمرار.وأوضحت اللائحة أنه يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المحل أو المنشأة وفقاً للكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهة وفقا لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة أو البلدية.ومنعت تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.وأوجبت توفير توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المحل أو المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكون الأرضيات بلون فاتح في منطقة تحضير الأغذية لتمييز المنطقة ورؤية بقايا الأغذية بوضوح.وألزمت اللائحة المطاعم والمطابخ التي تزيد مساحتها عن «400م» التعاقد مع احدى جمعيات حفظ النعمة المرخصة لإعادة توزيع الأغذية بهدف إدارة الفائض منها وتجنب هدرها.وأكدت على توفير منطقة مخصصة للانتظار وتسليم الطلبات في المطابخ السحابية تكون مجهزة بمقاعد انتظار، وأن لا تقل مساحتها عن «6م‌²»، وفي حالة مجمعات المطابخ السحابية يجب أن لا تقل مساحة المنطقة عن «24م‌²»، مع مراعاة أن تتناسب مساحة هذه المنطقة مع حجم العمل، وألا تقل المسافة بين مدخل المنشأة ومنطقة الاستقبال عن «90» سم. ​وشددت على إدارة المطابخ السحابية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل للحيلولة دون وجود ازدحام في الداخل والخارج خلال مرحلة استلام وتسليم الطلبات.