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عملية جراحية نادرة تنهي معاناة فتاة من تشوه العمود الفقري بمكة

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عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة 0 تبليغ

  • عملية جراحية نادرة تنهي معاناة فتاة من تشوه العمود الفقري بمكة 1/2
  • عملية جراحية نادرة تنهي معاناة فتاة من تشوه العمود الفقري بمكة 2/2

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الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص بمستشفى النور التخصصي، أحد منشآت تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية جراحية معقدة ونادرة لإنهاء معاناة فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا من تشوه حاد في العمود الفقري، واستغرقت العملية أكثر من سبع ساعات، تكللت بالنجاح.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريضة كانت تعاني من حالة "الجنف"، حيث بلغ الانحراف الأول في المنطقة الصدرية 105 درجات، بينما وصل الانحراف في المنطقة القطنية إلى 73 درجة، ما تسبب لها في صعوبات بالمشي وشعور دائم بالإرهاق والتعب.

حالة معقدة

وبعد تشخيص الحالة، تقرر التدخل الجراحي لتعديل التشوه الفقري باستخدام أحدث التقنيات الطبية، وأشار الفريق الطبي إلى أن مثل هذه الحالات المعقدة غالبًا ما تتطلب أكثر من عملية، إلا أنه -بفضل الله- تمكن الأطباء من تصحيح الانحراف في عملية واحدة فقط.

يُذكر أن مستشفى النور التخصصي يُعد من المراكز الرائدة في مجال جراحة تشوهات العمود الفقري، حيث أجرى حتى الآن 62 عملية ناجحة من هذا النوع، مما يعكس المستوى المتقدم للخدمات الطبية المقدمة في المستشفى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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