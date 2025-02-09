شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية نادرة تنهي معاناة فتاة من تشوه العمود الفقري بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص بمستشفى النور التخصصي، أحد منشآت تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية جراحية معقدة ونادرة لإنهاء معاناة فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا من تشوه حاد في العمود الفقري، واستغرقت العملية أكثر من سبع ساعات، تكللت بالنجاح.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريضة كانت تعاني من حالة "الجنف"، حيث بلغ الانحراف الأول في المنطقة الصدرية 105 درجات، بينما وصل الانحراف في المنطقة القطنية إلى 73 درجة، ما تسبب لها في صعوبات بالمشي وشعور دائم بالإرهاق والتعب.



حالة معقدة

وبعد تشخيص الحالة، تقرر التدخل الجراحي لتعديل التشوه الفقري باستخدام أحدث التقنيات الطبية، وأشار الفريق الطبي إلى أن مثل هذه الحالات المعقدة غالبًا ما تتطلب أكثر من عملية، إلا أنه -بفضل الله- تمكن الأطباء من تصحيح الانحراف في عملية واحدة فقط.



يُذكر أن مستشفى النور التخصصي يُعد من المراكز الرائدة في مجال جراحة تشوهات العمود الفقري، حيث أجرى حتى الآن 62 عملية ناجحة من هذا النوع، مما يعكس المستوى المتقدم للخدمات الطبية المقدمة في المستشفى.

