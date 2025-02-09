السعودية | سفارة المملكة في أستراليا تبرز التراث الوطني في مهرجان التعددية الثقافية لعام 2025م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا في مهرجان التعددية الثقافية الوطني الأسترالي لعام 2025، الذي انطلق في العاصمة كانبيرا ويستمر ثلاثة أيام، وبمشاركة أكثر من 120 دولة عربية وأجنبية، وسط حضور رسمي وثقافي واسع.

واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، سلطان بن فهد بن خزيم، عددًا من المسؤولين والشخصيات والسفراء العرب والأجانب الذين زاروا الخيمة الثقافية السعودية، التي عكست الهوية التراثية والثقافية للمملكة, حيث احتوى الجناح السعودي على مجموعة من الصور واللوحات التوثيقية للمعالم الأثرية والتاريخية في المملكة.

كما تضمنت الخيمة جناحًا خاصًا بمبادرة “عام الحرف اليدوية 2025 ”، التي تهدف إلى إبراز الحرف التقليدية السعودية وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذا الموروث الثقافي ونقله للأجيال القادمة.

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