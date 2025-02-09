السعودية | دارة الملك عبدالعزيز تصدر كتابًا حول القطع الفخارية المكتشفة في مدينة تيماء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز كتابًا جديدًا بعنوان “فخار تيماء الملون: دراسة فنية مقارنة”، من تأليف الدكتورة سمر بنت محمد النوفل .

ويتناول الكتاب دراسة القطع الفخارية المكتشفة في مدينة تيماء شمال المملكة، وهي قطع تعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد، ويصل عددها 307 قطع، تتنوع بين الجرار، والأطباق، والزبديات، والمجامر، والمزهريات، والسرج، كما يستعرض الكتاب أنواع الزخارف التي تزيِّن هذه القطع، ومن ذلك التصاميم الهندسية، والنباتية، والحيوانية، والآدمية، فيما يوضح طرائق تلوين هذه القطع بالألوان الأساسية مثل الأسود، والأحمر، والبني، وتنوع الريش المستخدمة في الزخرفة بين الرفيع منها والمتوسط والسميك.

ويتضمن الكتاب عدة فصول وصفية، وتصنيفية، وتحليلية، ومقارنة، ويعرض نتائج تجلي الهوية الثقافية، والحضارية للمملكة عبر هذه القطع الفخارية، وهو ما يسهم في تعزيز فهمنا للماضي العريق لتاريخ الوطن وتراثه.

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