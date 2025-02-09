شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الرفيعة.. رفع 220 طن من النفايات والأنقاض والان نبدء بالتفاصيل

شراكة مجتمعية

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية الرفيعة 2115 طنًا من النفايات المنزلية و120 طنًا من الأنقاض وذلك خلال شهر يناير 2025م، يأتي ذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، وتعزيز الإصحاح البيئي، والحفاظ على جمالية المدينة.أشار رئيس بلدية الرفيعة سعود الدويش، إلى إن النفايات المنزلية تعنبر هي الأكبر حجمًا، حيث يتم نقلها يوميًا إلى المطامر الصحية، أما الأنقاض، فيعاد تدوير جزء منها في مشاريع البنية التحتية، لافتا إلى أن هذه الجهود جزء من خطة استراتيجية تشمل تحديث الآليات الخاصة بجمع النفايات والأنقاض.قال الدويش إن البلدية تعزز الشراكة المجتمعية من خلال إطلاق الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية لجمع النفايات والمساعدة في وعي الفرد لأهمية النظافة، وذلك مع تزايد المعدل الاستهلاكي للسكان وبالنظر لأهمية المجتمع في إنجاح الجهود البلدية.مشيرًا إلى أن النظافة ليست مجرد شعار، بل هي ثقافة تُبنى بيد الجميع، حاثًا الجميع بعدم رمي المخلفات والأنقاض عشوائيا ووضعها في الأماكن المخصصة لها، والتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن كافة المخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.