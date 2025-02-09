شكرا لقرائتكم خبر عن 97 ألف مستفيد من مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم أحد مكونات تجمع القصيم الصحي أكثر من 97,000 مستفيد خلال عام 2024، في إطار جهوده المستمرة لتقديم خدمات طبية متقدمة في مجال طب أمراض وجراحة القلب.

وذكر تجمع القصيم الصحي أنه وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز، بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 31,268 مراجعًا، فيما أجرى المركز 6,862 عملية قسطرة قلبية، إلى جانب695 عملية جراحة قلب، كما استفاد1,594 مريضًا من برامج تأهيل مرضى القلب، بإجمالي5,588 جلسة تأهيلية.

وفي مجال الإجراءات الطبية غير التداخلية، نفذ المركز36,743 إجراءً طبيًا، بالإضافة إلى تقديم 14,270 خدمة اجتماعية لدعم المرضى وتحسين تجربتهم العلاجية.