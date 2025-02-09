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وزير الخارجية ونظيره الأوكراني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

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واس- الرياض 0 تبليغ

وزير الخارجية ونظيره الأوكراني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبها.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأزمة الأوكرانية-الروسية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات الثنائية

سبق واستقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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