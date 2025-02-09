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وادي الدواسر.. مدرسة بنات تحتفل بيوم التأسيس بفعاليات تاريخية مُبتكرة

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عبدالعزيز العمري - وادي الدواسر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - في بادرةٍ هي الأولى من نوعها، كسرت مدرسة القويز الابتدائية للبنات في محافظة وادي الدواسر، النمط التقليدي للاحتفال بيوم التأسيس، حيث فاجأت الجميع بإشراك أولياء الأمور من الرجال في فعاليات المدرسة المقامة داخل أحد القصور الطينية القديمة، المقابلة للمدرسة، في مشهدٍ يعكس الارتباط الوثيق بين الماضي العريق والحاضر المشرق للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة المميزة تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم، الرامية إلى الاحتفاء بيوم التأسيس وتعزيز الوعي بتاريخ المملكة، وترسيخ القيم الوطنية النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات القطاع التعليمي.

وادي الدواسر.. مدرسة بنات تحتفل بيوم التأسيس بفعاليات تاريخية مُبتكرة

فعاليات متنوعة

ولاقت هذه المبادرة الفريدة استحسان الحضور الذين أثنوا على هذه الفكرة الرائدة، واعتبروها نموذجًا يُحتذى به في ربط الأجيال الشابة بمراحل تأسيس المملكة العربية وتطورها وازدهارها.
وتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات المتنوعة التي سلّطت الضوء على دور المرأة المحوري في دعم الدولة السعودية منذ اللحظات الأولى للتأسيس.

وادي الدواسر.. مدرسة بنات تحتفل بيوم التأسيس بفعاليات تاريخية مُبتكرة

كما تضمن عرضًا للأزياء والمجوهرات التقليدية التي تُجسد الهوية الوطنية الغنية. وإلى جانب ذلك، قدمت المدرسة أنشطة تعليمية قيّمة أبرزت أهمية التعليم ودوره المحوري كركيزة أساسية في بناء الدولة السعودية الحديثة.
ومن الجدير بالذكر أن المدرسة ستواصل فعالياتها الخاصة بيوم التأسيس لعدة أيام، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة لتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات، وإبراز أهمية هذه المناسبة التاريخية في وجدان الأجيال الشابة الصاعدة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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