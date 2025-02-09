وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأوكراني

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية أوكرانيا السيد أندري سيبها.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأزمة الأوكرانية-الروسية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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