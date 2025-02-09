شكرا لمتابعة خبر عن ‎أمين مجلس التعاون لدول الخليج يدين تصريحات الاحتلال الإسرائيلي ضد المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بشدة اليوم الأحد تصريحات الاحتلال الإسرائيلي ضد المملكة .

وقال البديوي في بيان صحفي “هذه التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة تؤكد نهج الاحتلال الإسرائيلي في عدم احترام القوانين والمعاهدات الدولية والأممية وسيادة الدول”.

وجدد البديوي تأكيد الموقف “الثابت والراسخ” للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فضلاً عن الجهود الكبيرة والقيمة التي تبذلها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية.

وشدد على أن هذا الدعم يرتكز على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين وضمان سيادة الشعب الفلسطيني على جميع أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967 وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق اللاجئين في العودة وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا في هذا المجال المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل “جاد وحاسم” ضد تصريحات الاحتلال الاسرائيلي العدوانية والتي تشكل تهديدا وخطرا على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.