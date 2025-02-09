شكرا لمتابعة خبر عن السياحة تكثّف جهودها الرقابية في مكة المكرمة والمدينة المنورة استعدادًا لشهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واصلت وزارة السياحة، جولاتها الرقابية المكثفة على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها من “فنادق وشقق فندقية وغيرها”، والأنشطة السياحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن حملة “ضيوفنا أولوية”، بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للزوار، وذلك استعدادًا لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الجهود الرقابية بتوجيه ومتابعة معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

وقامت الفرق الرقابية للوزارة بمكة المكرمة بتنفيذ أكثر من 6100 زيارة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في العاصمة المقدسة، جرى خلالها رصد أكثر من 4200 مخالفة، كما قامت الفرق الرقابية في المدينة المنورة بتنفيذ أكثر من 2200 زيارة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية بالمنطقة، وتم خلالها رصد أكثر من 1700 مخالفة.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الزيارات الرقابية للتأكد من مدى التزام مرافق الضيافة والأنشطة السياحية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات وضمان تقديم جودة في الخدمات للزوار في المنطقتين.

كما قامت الوزارة ممثلةً في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في إطار جهودها لضمان جودة الخدمات وإثراء تجربة الزوار والمعتمرين، بمعالجة أكثر من 3000 شكوى في مكة المكرمة، كما عالجت أكثر من 900 شكوى في منطقة المدينة المنورة.

وتمثلت أبرز المخالفات المرصودة في انخفاض جودة الخدمات المقدمة في مرافق الضيافة وعدم التزامها بالأنظمة واللوائح وتدني مستوى النظافة والصيانة، وعلى إثر ذلك قامت وزارة السياحة بإغلاق أكثر من 30 مرفق ضيافة في مكة المكرمة، كما تم إغلاق 19 مرفقًا سياحيًا في المدينة المنورة.

كما شاركت الوزارة في ورشتي عمل في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وذلك لتوعية مستثمري القطاع بضرورة الالتزام بالأنظمة والسياسات وإحاطتها بضرورة تطبيق الإجراءات التصحيحية ومعالجة المخالفات التي يتم رصدها.

وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية ضمن حملة ضيوفنا أولوية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، في إطار حرص الوزارة على ضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين، كما تشدد الوزارة على ضرورة التزام مقدمي الخدمات بمرافق الضيافة والأنشطة السياحية بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط السياحي.

ونوهت الوزارة إلى أنه بإمكان الجميع تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.