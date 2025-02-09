شكرا لمتابعة خبر عن طفل سعودي: أشيك رجل بالمملكة محمد بن سلمان وأفضل نادي الهلال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار طفل سعودي تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سرعة بديهته وذكائه وردوده التي تعكس قوة شخصيته رغم صغر سنه.

وظهر الطفل في مقطع فيديو ووافد مصري يسأله قائلاً:” من أشيك رجل في السعودية وأجمل مكان بالسعودية”، فيرد الطفل بدون تفكير وبثبات قائلاً:” محمد بن سلمان أشيك رجل، وأفضل أجمل العلا.”

وأُعجب المصري بردود الطفل وواصل أسئلته، مُضيفًا :” بتشجع أي نادي ومن هو أفضل لاعب بالمملكة ومن أكثر شخص يضحكك .”

وتابع الطفل ردوده الذكية قائلاً:” بشجع الهلال وأفضل لاعب لاعب ميتروفيتش، وما في أحد يضحكني لأني منفسن”، ويضحك الطفل والمصري معًا على الإجابة.

وواصل المصري أسئلته بعدما جذبه رجاحة عقل الطفل قائلاً:” لو لازم تتجوز بكرا خلاص بتتجوز مين، ولو آخر يوم بحياتك اليوم تتمنى تعيشه مع مين، وأجمل أغنية مصرية سمعتها”، ليرد الطفل بثقة ” أي أحد أنا سيدا، وبعيش اليوم لحالي ما أبغى أحد، وما أسمع أغاني.”

وفي نهاية اللقاء، أعرب المصري عن اندهاشه من إجابات الطفل التي تدل على شخصيته القوية، ورجاحة عقله، كما وكأنه رجلٌ كبير.