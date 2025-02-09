شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 52 موقعًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (52) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية ابن تيمية ببريدة، ومتوسطة إمام الدعوة ببريدة، ومتوسطة صهيب الرومي بمركز الدليمية، ويوم الاثنين في ابتدائية ومتوسطة وثانوية التربية النموذجية الأهلية ببريدة، وللنساء في كليات عنيزة الأهلية لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز الجرذاوية مدة ثلاثة أيام، وفي مصنع البيبسي ببريدة، ومصنع مياه هنا ببريدة، ويوم الأربعاء في متوسطة حطين بعنيزة، وللنساء في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعنيزة مدة يوم واحد لكل موقع، وفي كلية العلوم والآداب ببريدة لمدة يومين.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها اليوم للرجال في متوسطة الإمام الشاطبي بدومة الجندل، ومتوسطة العقيلة بالقريات، وللنساء في متوسطة وثانوية الرديفة بدومة الجندل، والابتدائية العشرون بالقريات، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال متوسطة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بدومة الجندل، ومتوسطة الملك عبدالله بالقريات، وللنساء في المتوسطة الثانية بدومة الجندل، والابتدائية السابعة عشر بالقريات لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز القحمة لمدة أربعة أيام، ومركز خيبر الجنوب لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز المضة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مركز الصبيخة لمدة ثلاثة أيام.

وفي منطقة الرياض تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في متوسطة مجاهد، ويوم الاثنين في متوسطة العباس بالرياض، ويوم الثلاثاء في متوسطة الأبناء بالعيينة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في شركة تجمع المطارات الثاني بالرياض، وللرجال في متوسطة الحارث بن نوقل، ويوم الخميس في متوسطة حي المروج بالرياض لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال في مركز حلي بمحافظة القنفذة لمدة أسبوع، وفي مركز قيا لمدة يوم واحد، وللنساء في مدرسة منارات جدة لمدة يومين، ويوم الاثنين للرجال في مدرسة دار الذكر بجدة لمدة يومين، ومركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الاربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها اليوم للنساء في الإبتدائية الخامسة عشر للبنات بحفر الباطن، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال والنساء في مدارس علم وبناء الأهلية بالدمام، وللنساء في متوسطة نسيبة بنت أبي كعب بالدمام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية بالقطيف، وللنساء في الابتدائية السادسة والأربعون للبنات بالدمام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في بلدية شرق الدمام، وللنساء في الابتدائية السادسة والأربعون للبنات بحفر الباطن لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز الشعب بمحافظة قلوة، ومدرسة متوسطة حطين بمحافظة بالجرشي، ويوم الثلاثاء في مركز بالسود وال سويدي بمحافظة قلوة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مدرسة ابتدائية الفلاح بمحافظة بالجرشي، وللنساء في مدرسة درة بنت ابي سفيان ببنى سعد لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مستشفى القوات المسلحة بنجران، وللنساء في مركز سلطانة بمحافظة يدمه لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للنساء في محافظة جزر فرسان بمنطقة جازان، وفي ثانوية أم المؤمنين خديجة بمنطقة تبوك لمدة أسبوع لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء في محافظة السليمي بمنطقة حائل مدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما توفره من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.