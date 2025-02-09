السعودية | “اللجان الزكوية والضريبية والجمركية” تحصل على شهادة الاعتماد (ISO37301) في نظام إدارة الالتزام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حصلت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية على شهادة الآيزو للمعيار الدولي (ISO37301) في نظام إدارة الالتزام من المنظمة الدولية للمعايير؛ وذلك تتويجًا لجهودها المستمرة في تطبيق نظام إدارة الالتزام ومواكبة أحدث التطورات في مجال حوكمة الأعمال.

ويأتي هذا الاعتماد نتيجة لعمليات تدقيق شاملة أجراها فريق من الخبراء والمحكمين من الجهة المانحة أكدت استيفاء إجراءات الأمانة العامة لأعلى المعايير، والمواصفات العالمية في مجال إدارة الالتزام شاملةً تحديد وتحليل المخاطر المتعلقة بالالتزام، والامتثال مع وضع منهجية إستراتيجية لتجنب وتقليل المخاطر، والحرص على المراجعة الداخلية، والتقييم المستمر لكافة العمليات.

وتعتزم الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مواصلة رحلة التطوير، والتحسين المستمرة من خلال المبادرات، والمشاريع النوعية التي تعزز مستوى التميز، وتطور كفاءة الأعمال.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط