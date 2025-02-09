السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلِّم 25 طنًّا من التمور هدية المملكة لجمهوريةسيراليون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية سيراليون المتضمنة 25 طنًا من التمور.

وسلم المساعدات – نيابة عن المركز – القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة العربية السعودية في سيراليون علي بن إبراهيم الحجي للجانب السيراليوني، بحضور فريق المركز، وذلك في العاصمة فريتاون.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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