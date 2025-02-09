شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة والهلال الأحمر يطلقان مشروع "المسعف المدرسي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، مشروع المدرب المركزي ضمن برنامج سفير الحياة "المسعف المدرسي"، اليوم الأحد، ويستمر المشروع لمدة خمسة أيام تدريبية لكل مجموعة، بواقع 25 ساعة تدريبية.

ويهدف إلى تأهيل المدربين للحصول على رخصة تدريب الإسعافات الأولية، مع التزامهم بتنفيذ الخطة التدريبية في المدارس على مدى عامين دراسيين، لضمان استدامة تقديم الإسعافات الأولية في المجتمع المدرسي.



مخاطر صحية



يستهدف البرنامج في هذه المرحلة 40 متدربًا ومتدربة، سعيًا لتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة وفق أعلى معايير الرعاية، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.

كما يسهم المشروع في تحفيز منسوبي التعليم على الالتحاق بالبرامج التدريبية، ونشر الوعي بكيفية التعامل مع الطوارئ، وتقليل الأضرار الناتجة عن الإصابات، مما يسهم في رفع مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الحرجة قبل وصول الفرق الإسعافية.