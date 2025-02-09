شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تركيب مكائن الخدمة الذاتية عند إشارات المرور وقرب مصادر التلوث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات مكائن الخدمة الذاتية، بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات المقدمة للمستهلك، وتقليل مظاهر التشوه البصري، ورفع مستوى رضى المستهلك، والمساهمة في رفع جودة الحياة، وتوحيد الإجراءات التنظيمية لمكائن الخدمة الذاتية لرفع الوعي والامتثال المتعلق بهذا النشاط.

وحظرت الوزارة تركيب مكائن الخدمة الذاتية عند إشارات المرور، أو بشكل مباشر بمحاذاة الطرق العمومية والرئيسية بشكل مباشر من الخارج، ويكون موقعها في الجانب الداخلي للرصيف.

واشترطت أن تكون المكائن بعيدة عن أي مصدر حراري بمسافة لا تقل عن 2متر، وأن يكون مكانها غير معرض للتلوث أو النفايات، وأن يكون غير مخصص للسيارات.



بالمرافق العامة والحدائق



وأتاحت بتركيب المكائن في المرافق والحدائق العامة، والفعاليات، ومراكز الخدمة، الشوارع التجارية، كما أتاحت بإقامة مبنى مستقل لمكائن الخدمة الذاتية.

وألزمت الوزارة المرخص له بأن تكون أرضيات مكائن الخدمة الذاتية من المواد الآتية «فينيل، إيبوكسي بورسلين» وتكون سهلة الغسيل والتنظيف وخالية من التشققات والتصدعات، ويستثنى من ذلك الأرضيات المجهزة في المنشآت الحكومية والتجارية والمجمعات والمراكز والمحلات التجارية ومراكز النقل العام ومحطات الوقود، وممشى الحدائق».

ومنعت استخدام الأرضيات الخشبية بجميع أنواعها، مشددة على توفير منحدر خاص بذوي الإعاقة خاليا من العيوب، ولا يؤثر على الرصيف الخارجي، ولا يسبب أي تشويه في المظهر العام، ولا تتجاوز زاوية الانحناء للمنحدر عن «15» درجة في حال كانت مكائن الخدمة الذاتية في موقع مستقل.



وشددت على توفير وسائل تهوية مناسبة وكافية، مع تجنب أي تدفق ميكانيكي للهواء من منطقة ملوثة إلى منطقة نظيفة، وأن تكون فتحات الهواء مزودة بمرشحات أو سياج حماية مصنوعة من مواد مضادة للصدأ وغير قابلة للتآكل، ومراعاة الصيانة والفحص الدوري لجميع وحدات التكييف لضمان عدم وجود أي تسريب أو ملوثات أخرى.

وأوجبت أن تكون مكائن الخدمة الذاتية مجهزة لما خصصت له، ومنعت البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي، أو التغيير في المساحة بالزيادة أو النقصان، مع عدم تغيير غرض الاستعمال إلا بعد أخذ موافقة الأمانة أو البلدية المختصة أو الجهة المشرفة.

واشترطت الوزراة أن تكون مكائن الخدمة الذاتية محكمة الغلق، لمنع تسرب الأتربة والملوثات الأخرى، ولمنع دخول الحشرات والقوارض، وأن تكون مجهزة لتسجيل جميع عمليات تداول السلع مع توفر خاصية طباعة التقارير عند طلبها من الجهات الرقابية، مع عرض لوحة تعريفية واضحة باسم الجهة المشغلة للماكينة وهاتفها للاتصال أو الاستعلام وعنوانها، ووضع لوحة أو ملصق أو شاشة الرمز الموحد الإلكتروني «QR» على الماكينة يوضح فيه بيانات الترخيص، وأرقام البلاغات.

وألزمت المرخص له بأن تكون أسطح وأجزاء الماكينة قابلة لتحمل عمليات التنظيف والتعقيم المتكررة، ومزودة بكاميرات مراقبة، ويستثنى من ذلك المكائن الواقعة في جزء من مبنى قائم، عدا مكائن الصراف الآلي.

وأكدت على أنه في حال خروج الماكينة عن الخدمة، فيجب ظهور إعلان تنبيهي على الشاشة أو وضع ملصق يوضح أن الماكينة خارج الخدمة.

وسائل تهوية مناسبةضمان سلامة المنتجات



ونصت الاشتراطات أيضًا على إلزام الجهة المشغلة ضمان سلامة المنتج والتأكيد على عدم تعرضه للمخاطر من جراء عمليات الصيانة، وتسجيل التدابير الخاصة بالصيانة وحفظها، وعدم فصل التيار الكهربائي عن المكائن طالما كانت محملة بالمواد الغذائية أو الصحية.

وأوضحت أنه في حال تعطل الماكينة أو انقطاع التيار الكهربائي وتعرضت المواد الغذائية أو الصحية للتلف بسبب تغير درجة الحرارة، يجب إزالة جميع المنتجات من الجهاز واستبدالها.

وشددت الوزارة على ان تمتلك مكائن الخدمة الذاتية الغذائية والصحية خاصية قراءة المنتجات منتهية الصلاحية، وخاصية التنبيه في حال تم فصل التيار الكهربائي عن الماكينة، على يكون ذلك موضحاً في تقارير مطبوعة في حالة تم طلبه من الجهات الرقابية.