شكرا لقرائتكم خبر توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام السعودي وتأثيره في مستقبل الصحافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع تسارع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) أحد المحاور الرئيسة في تطوير قطاع الإعلام، ولذا حظي باهتمام واسع في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام، من خلال عقد جلسات نقاش وعرض أحدث الممارسات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، بما يوازي النجاحات التي حققتها المملكة في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المعتمد من الأمم المتحدة، مما يعزز مكانتها كقوة رقمية إقليمية وعالمية.

وقبيل انطلاق المنتدى السعودي للإعلام 2025، المقرر عقده في الفترة 19 - 21 فبراير في الرياض، أعلن المنتدى بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن إطلاق معسكر "SAUDI MIB" كجزء من حاضنات ومسرّعات الأعمال، وذلك بهدف دعم الإعلاميين والجهات الإعلامية بحلول تقنية وإبداعية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ممّا يمثّل نقلة نوعية في صناعة الإعلام السعودي.

في نسخته الرابعة، يراهن المنتدى السعودي للإعلام على دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الصحافة، عبر عدة جلسات تفاعلية تفتح آفاقًا جديدة أمام الإعلاميين، ومن أبرزها: معايير الابتكار المهني في عصر الذكاء الاصطناعي: كيف يمكن للصحفيين التكيّف مع التطورات الرقمية؟ وكذلك دور تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والمعزز (AR) في صناعة الإعلام، ومستقبل الإعلام بين البشر والآلة، وهل يشكّل الذكاء الاصطناعي تهديدًا لمهنة الصحافة أم أنه أداة تمكين؟، وكيف يمكن توظيف الابتكار والتقنية في تمكين مستقبل الإعلام؟

المنتدى سيشهد مناقشات معمّقة حول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم الصحفيين بدلا من استبدالهم، حيث توفر التقنية الحديثة حلولًا تساعد على: إنتاج المحتوى عبر كتابة الأخبار تلقائيًا، وتحسين عمليات المونتاج والترجمة الفورية، كذلك تحليل البيانات لقياس توجهات الجمهور وتخصيص المحتوى وفقًا لاهتماماتهم، وأيضاً الأتمتة الصحفية؛ من خلال أدوات تساعد الصحفيين في تلخيص الأخبار، والتدقيق اللغوي، والتعرف على المصادر الموثوقة.

تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، يُسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة الصحافة السعودية عبر دعم التحقيقات الصحفية، وتحسين تجربة الجمهور، واستشراف مستقبل الإعلام الرقمي. ومع استمرار الاستثمار في التقنيات الناشئة، يتوقع الخبراء أن يصبح الإعلام السعودي نموذجًا عالميًا في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المحتوى الصحفي وتحقيق استدامته، وبقاء الصحفيين في الطليعة رغم مزاحمة التقنية.