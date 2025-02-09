“جمعية كبدك” تطلق (13) برنامجًا لدعم مرضى الكبد وتعزيز الوعي الصحي في 2025

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من جانبه أوضح مدير المشاريع والبرامج في الجمعية، الأستاذ عبدالسلام بن عبدالرحمن الفواز، أن هذه البرامج تهدف لتحسين جودة حياة المرضى، والحد من انتشار أمراض الكبد، عبر توفير الرعاية الطبية، والدعم الاجتماعي، والتثقيف الصحي، وأكد أن توجيهات مدير عام الجمعية، الأستاذ مطلق الخمعلي، تشدد على مضاعفة الجهود لضمان تحقيق الأثر الإيجابي، تنفيذًا لرؤية رئيس مجلس الإدارة، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، الذي يحرص على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لضمان استدامة هذه المبادرات وزيادة كفاءتها في خدمة المستفيدين.
وأضاف الفواز: “نعمل في كبدك كفريق واحد لتقديم خدمات عديدة، تشمل العلاج والدعم الاجتماعي، مع التركيز على التوعية والوقاية، وتوضيح أهمية التبرع بجزء من الكبد كخيار إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح، كما نحرص على تعزيز شراكاتنا مع الجهات الصحية والمتخصصين والمتطوعين، لضمان وصول الخدمات بكفاءة لجميع مناطق المملكة وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع.”
وتُعد جمعية كبدك من الجهات الرائدة في دعم مرضى الكبد بالمملكة، حيث تسعى منذ تأسيسها لرفع مستوى الوعي الصحي، وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية، وتعزيز ثقافة الوقاية والتبرع بالأعضاء، مع الاستمرار في تطوير برامجها لضمان تحقيق أثر مستدام للمجتمع والمستفيدين.
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