"رويترز": قمة عربية طارئة بالقاهرة 27 فبراير لبحث التطورات الفلسطينية "الخطيرة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تستضيف مصر قمة عربية طارئة في 27 فبراير؛ لبحث ما وصفته بالتطورات "الخطيرة" للفلسطينيين، بحسب بيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد.

وحسب وكالة "رويترز"، تأتي القمة وسط إدانة إقليمية وعالمية لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بالسيطرة على قطاع غزة" من إسرائيل، وإنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

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