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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت 1/2
  • السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مساعدات إيوائية في مخيم سمعون بمديرية الشحر في محافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع الإيواء الطارئ في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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