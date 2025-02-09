السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مساعدات إيوائية في مخيم سمعون بمديرية الشحر في محافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع الإيواء الطارئ في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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