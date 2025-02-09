السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, الأول 500 سلة غذائية في مناطق تانغ رود، وفيني شادر، وفيني بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2500 فردٍ، وذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية لمتضرري الفيضانات والأعاصير في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير؛ الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

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