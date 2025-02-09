السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية لمملكة كمبوديا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، هدية المملكة العربية السعودية لمملكة كمبوديا المتضمنة 25 طنًا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية وغير المقيم في مملكة كمبوديا محمد بن إسماعيل دهلوي، لمعالي الوزير الأول المكلف بالمهمة الخاصة بالشؤون الإسلامية المبعوث الخاص لمملكة كمبوديا أوكانها داتوك عثمان حسن، بحضور فريق من المركز.

وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء العالم.

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