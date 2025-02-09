شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية نادرة لاستئصال رحم مهاجر في مستشفى المذنب بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جراحة ناجحة

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي في مستشفى المذنب العام، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، في إجراء عملية جراحية نادرة ودقيقة لاستئصال رحم مهاجر داخل البطن لمريضة في العقد الثالث من العمر، كانت تعاني من آلام مزمنة في البطن استمرت لعامين.وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود رحم مهاجر داخل البطن يحتوي على كتلة، مما دفع الفريق الطبي.وبعد دراسة الحالة، إلى اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية، حيث تم استئصال الكتلة مع جزء من جدار البطن، وإعادة ترميمه في عملية استغرقت قرابة الساعتين.ونوّه التجمع بأن العملية تكللت بالنجاح - بفضل الله -، لتخضع المريضة بعد ذلك للعلاجات اللازمة لمثل هذه الحالة، وبعد تماثلها للشفاء غادرت المستشفى، على أن تستمر في المتابعة الطبية في العيادات الخارجية لمدة شهرين، حتى تم التأكد من نجاح العملية بشكل تام واختفاء الألم تمامًا.الجدير بالذكر أن هذه الحالة تُعد من الحالات النادرة، إذ تصيب ما يقارب 5 من كل ألف امرأة تعاني من البطانة المهاجرة داخل البطن.