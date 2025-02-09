شكرا لقرائتكم خبر بهدف إبراز الإرث الثقافي لمنطقة جازان.. هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض جازان للكتاب 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة النسخة الأولى من معرض جازان للكتاب 2025 خلال الفترة من 11 ـ 17 فبراير الجاري ضمن فعاليات موسم "شتاء جازان 25", وذلك في "مركز الأمير سلطان الحضاري"، ضمن مبادرة "معارض الكتاب السعودية"، إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة التي تعمل من خلالها على التوسُّع في إقامة معارض الكتاب بالمملكة، بوصفِها نوافذ ثقافية تجمع صُنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القُرّاء والمهتمين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن "معرض جازان للكتاب 2025 يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحراك الثقافي بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال نشر قيم المعرفة والإبداع، وتحفيز صناعة النشر المحلية، كما نسعى لتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني لمنطقة جازان.

ويشهد معرض جازان للكتاب 2025 مشاركة كبرى دور النشر المحلية والإقليمية والعربية, كما يشمل على برنامج ثقافي متنوع، ويضم منطقة خاصة بالكتب المخفضة ومنطقة خاصة بالطفل تقدم برامج ثقافية خاصة بهذه الفئة العمرية في مجالات الكتابة والتأليف والمسرح، وصناعة الرسوم المتحركة، إضافة إلى الأنشطة التفاعلية والثقافية المختلفة.

كما يقدم المعرض أكثر من 250 فعالية متنوعة، يتخللها العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل، التي يقيمها عدد من المختصين من داخل المملكة وخارجها موزعه من خلال المسرح ومنطقة الطفل ومنطقة الحرف اليدوية.

واحتفاءً بعام الحرف اليدوية، جهّز معرض جازان للكتاب 2025 منطقة للحرف اليدوية؛ ترسيخًا لمكانة الحرف اليدوية بوصفها تراثًا ثقافيًا أصيلًا، وتعزيزًا لمزاولتها، وصونها، واقتنائها، وتوثيق قصصها، وحضورها في حياتنا المعاصرة.

ويعد معرض جازان للكتاب 2025 أول المعارض التي ستنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة في العام الحالي، بعد سلسلة من المعارض السابقة التي شملت معرض المدينة المنورة في أغسطس، ومعرض الرياض في أكتوبر، ومعرض جدة في ديسمبر من العام الماضي.

يُذكر أن معرض جازان للكتاب 2025 سيفتح أبوابه للزوار يوميًّا من الساعة 11 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى 12 منتصف الليل.