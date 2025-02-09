شكرا لقرائتكم خبر معرض مصاحب المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك في معرض الروماتيزم عدد من الجهات غير الربحية، والشركات الخاصة بطب وأدوية الروماتيزم، يعرضون من خلاله أحدث المستجدات في الأدوية البيولوجية والدقيقة للأمراض الروماتيزم وعددًا من الأبحاث في ذات المجال.
ويشهد في المعرض المقام على مدار ثلاثة أيام، الرابطة العربية لأمراض الروماتيزم بالإضافة مشاركة الجمعيات الخليجية والعربية والدولية، وتتضمن المعرض أبحاث سريرية في مجال أمراض الروماتيزم والذئبة الحمراء.
كما تضمن المعرض أبحاث سريرية في مجال الأمراض الروماتيزمية، كما سيتم مناقشة ورقة علمية و ملصق بحثي.
كما أوضحت رئيسة الجمعية ورئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتورة حنان الريِّس أن المؤتمر يهدف إلى نشر آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجال الامراض الروماتيزمية ، من حيث التشخيص والعلاجات وزيادة التعليم المستمر للأطباء والمتخصصين خاصة أن المؤتمر يضم فيه نخبة من الأطباء من داخل وخارج المملكة .
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