وفاة رئيس ناميبيا الأسبق سام نجوما عن عمر يناهز 95 عاماً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 فبراير 2025, 8:09 صباحاً

تُوفي الرئيس الأسبق المؤسّس لدولة ناميبيا، سام نجوما؛ عن عمرٍ يناهز 95 عاماً. وأعلن الرئيس الناميبي الحالي نجولو مبومبا؛ اليوم، في بيان، أن الرئيس الأسبق تُوفي أمس، بعد أن أمضى في المستشفى ثلاثة أسابيع. وكان نجوما؛ هو أول رئيس منتخبٍ ديمقراطياً في ناميبيا بعد استقلال البلاد عن جنوب إفريقيا.

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