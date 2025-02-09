مصر.. نجاة مسؤولين من حادث سقوط مصعد بمستشفى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 فبراير 2025, 7:15 صباحاً

تعرَّض مسؤولون كِبار في مصر لحادث سقوط مصعد كهربائي كانوا بداخله في مستشفى حكومي كبير في محافظة الغربية- شمال القاهرة. وحسب موقع "مصر تايمز"، أنقذ القدر محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي؛ وعدداً من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، بعد سقوط مصعد المستشفى الكهربائي بهم فجأة في أثناء افتتاحهم قاعتَيْن جديدتَيْن لرعاية الأطفال الخُدّج مجهزتَيْن بـ 8 حضّانات حديثة بمستشفى كفر الزيات العام. ووفقاً لشهود العيان، فقد سقط المصعد، أمس السبت، بشكلٍ مفاجئ في أثناء وجود المسؤولين بداخله؛ ما أثار حالةً من الذعر، دون وقوع إصاباتٍ خطيرة. وأكّد شهود العيان أن إدارة المستشفى تعاملت مع الموقف فوراً من قِبل فرق الطوارئ والأطباء الموجودين، خاصة في ظل عدم وجود إصاباتٍ خطيرة بين المسؤولين. ونقل موقع صحيفة "اليوم السابع" عن مصدرٍ مسؤولٍ، أن الحمولة الزائدة وراء سقوط المصعد. وبثّت وسائل إعلام مصرية فيديو لحظة خروج اللواء الجندي؛ ومرافقيه، من المصعد الساقط.

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