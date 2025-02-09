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المسند: بقى على العقارب يوم واحد وإجازة الشتاء 15

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  • المسند: بقى على العقارب يوم واحد وإجازة الشتاء 15 2/2

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الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على موسم العقارب وإجازة الشتاء .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على العقارب يوم واحد، وعلى نهاية الفصل الثاني 11 يومًا، وعلى يوم التأسيس 14 يومًا، وإجازة الشتاء 15 يومًا، و رمضان 19 يومًا.”

وأضاف :” بقي على الحميمين 40 يومًا، وعلى إجازة عيد الفطر 40 يومًا، وعلى الربيع 40 يومًا، وعلى الذراعين 66 يومًا، و إجازة عيد الأضحى 110 أيام، و الحج 116 يومًا.

وتابع :” بقى على فصل الصيف 132 يومًا، وعلى إجازة الصيف 137 يومًا، وعلى نهاية السنة الهجرية 137 يومًا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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