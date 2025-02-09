شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقى على العقارب يوم واحد وإجازة الشتاء 15 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على موسم العقارب وإجازة الشتاء .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على العقارب يوم واحد، وعلى نهاية الفصل الثاني 11 يومًا، وعلى يوم التأسيس 14 يومًا، وإجازة الشتاء 15 يومًا، و رمضان 19 يومًا.”

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وأضاف :” بقي على الحميمين 40 يومًا، وعلى إجازة عيد الفطر 40 يومًا، وعلى الربيع 40 يومًا، وعلى الذراعين 66 يومًا، و إجازة عيد الأضحى 110 أيام، و الحج 116 يومًا.

وتابع :” بقى على فصل الصيف 132 يومًا، وعلى إجازة الصيف 137 يومًا، وعلى نهاية السنة الهجرية 137 يومًا.