قمح نجران حصاد وفير وإقبال رمضاني

يستعدّ المزارعون بمنطقة نجران خلال شهر مارس المقبل لجني محصولهم من القمح بعد عملٍ شاقٍ ومضنٍ لمدة ستة أشهر، وهي الفترة المناسبة لزراعة القمح، والتي تبدأ مطلع شهر أكتوبر من كل عام، خلال فصل الشتاء، حتى يتم حصاده، وإرفاده للأسواق المحلية.

‏ويأتي محصول القمح هذا العام متزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يكون الإقبال فيه على البُرّ النجراني بأنواعه: «الصمّا، والسمراء، والزراعي» ويكثر استخدامه في كثير من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها منطقة نجران، وأهمها أكلة «الرقش» التي تتسيّد السفرة الرمضانية بالمنطقة، وأصبحت متوارثة عند الأهالي.