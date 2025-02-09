اخبار السعوديه

قمح نجران حصاد وفير وإقبال رمضاني

0 نشر
0 تبليغ

قمح نجران حصاد وفير وإقبال رمضاني

يستعدّ المزارعون بمنطقة نجران خلال شهر مارس المقبل لجني محصولهم من القمح بعد عملٍ شاقٍ ومضنٍ لمدة ستة أشهر، وهي الفترة المناسبة لزراعة القمح، والتي تبدأ مطلع شهر أكتوبر من كل عام، خلال فصل الشتاء، حتى يتم حصاده، وإرفاده للأسواق المحلية.

‏ويأتي محصول القمح هذا العام متزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يكون الإقبال فيه على البُرّ النجراني بأنواعه: «الصمّا، والسمراء، والزراعي» ويكثر استخدامه في كثير من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها منطقة نجران، وأهمها أكلة «الرقش» التي تتسيّد السفرة الرمضانية بالمنطقة، وأصبحت متوارثة عند الأهالي.


كانت هذه تفاصيل خبر قمح نجران حصاد وفير وإقبال رمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا