قمح نجران حصاد وفير وإقبال رمضاني

ويأتي محصول القمح هذا العام متزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يكون الإقبال فيه على البُرّ النجراني بأنواعه: «الصمّا، والسمراء، والزراعي» ويكثر استخدامه في كثير من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها منطقة نجران، وأهمها أكلة «الرقش» التي تتسيّد السفرة الرمضانية بالمنطقة، وأصبحت متوارثة عند الأهالي.
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