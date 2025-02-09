شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة الطلاب الجامعيين ذوي الإعاقة.. الخطوات والمستندات المطلوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت وزارة الموارد البشرية ضوابط ومحددات لخدمة مكافأة الطلبة الجامعيين للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحددت الوزارة عدة خطوات للحصول على الخدمة





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الحصول على خطاب من الجامعة أو الكلية الحكومية المنتسب لها الطالب لإجراء الفحص الطبي وتحديد الفئة المستحقة .

الدخول على خدمة قرار مكافأة الطلبة الجامعيين من ذوي الإعاقة وتعبئة البيانات المطلوبة ثم ارفاق خطاب الجامعة .

بعد إتمام الخطوات يمكن طباعة مشهد الاستحقاق وتسليمه للجامعة .

مبتعثين من الطلاب والطالبات يمكن التواصل مع الملحقية او وزارة التعليم لمعرفة إجراءات الحصول على الخدمة .

شروط مكافأة الطلبة الجامعيين للأشخاص ذوي الإعاقة



أن يكون المستفيد:

لديه تقييم إعاقة ساري الصلاحية .

تم تصنيف إعاقته من ضمن الإعاقات المستحقة للخدمة ويمكن الاطلاع على القائمة عبر هذا الرابط.

المستندات المطلوبة



خطاب من الجامعة او الكلية المنتسب لها الطالب لتحديد استحقاقه من الخدمة.



ذوي الإعاقة في المملكة



تهتم المملكة بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، على كافةالأصعدة وفي كل المجالات.

ويظهر هذا بشكل جلي في ما يبذل من جهود مستمرة لتمكين ذوي الإعاقة في المملكة وضمان حقوقهم، والتي نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

برامج ومبادرات

أطلقت المملكة عددًا من البرامج والمبادرات لتمكين ذوي الإعاقة ومن بينها:

- برنامج الرعاية التأهيلية الاجتماعية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وطريحي الفراش، حيث يتم تقديم الخدمات الوقائية والاجتماعية التي يحتاجونها في محيطهم الأسري والاجتماعي بهدف تحسين قدراتهم الشخصية وصولا للاستقلالية والاعتماد على النفس صرف الإعانات المالية الشهرية والأجهزة الطبية المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة.

توفير بطاقات تخفيض أجور الإركاب على وسائل النقل العام وبطاقات التسهيلات المرورية، ومنحها للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاقات التعريف باضطراب التوحد.

- تقديم برنامج الإعفاء من دفع رسوم التأشيرات للأشخاص ذوي الإعاقة.

- برنامج موائمة، والذي يُعد أحد البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي تم إطلاقه تطبيقًا لاستراتيجية المملكة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومدّهم بكافة التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.

- برنامج الوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إذ تبنى مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ضمن برنامج الوصول الشامل إعداد الأدلة والتنظيمات اللازمة لتهيئة البيئة العمرانية وتهيئة وسائل النقل والأماكن العامة لتيسير حركة ذوي الإعاقة.