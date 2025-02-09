الناخبون في كوسوفو يدلون اليوم بأصواتهم في الانتخابات العامة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 فبراير 2025, 6:49 صباحاً

يدلي الناخبون في كوسوفو بأصواتهم، اليوم، في الانتخابات العامة؛ لاختيار أعضاء المجلس النيابي المكوّن من 120 مقعداً. تبدأ عملية التصويت في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت جرينتش، ويحق لنحو مليونَي شخص التصويت في الانتخابات. ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش، وصدور النتائج الليلة.

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