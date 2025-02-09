شكرا لمتابعة خبر عن الماجد يحذر من المبالغة في المهور وتكاليف الزواج: تيسير الزواج يجلب البركة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّر الشيخ سليمان الماجد من ظاهرة المبالغة في المهور وتكاليف الزواج، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية على الأسر.

وأوضح الماجد خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” أن تقليد الأسر ذات الدخل المحدود للأسر الأكثر ثراءً في هذه النفقات يفاقم هذه الضغوط.

وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على المهور المرتفعة فحسب، بل تمتد لتشمل العديد من الجوانب المرتبطة بحفلات الزفاف، مثل تكاليف القاعات، والولائم، والهدايا، وغيرها من المصاريف الباهظة.

ودعا إلى تبني نهج أكثر اعتدالًا وتيسيرًا في ترتيبات الزواج، مؤكدًا أن تقليل المهور والتكاليف يسهم في تحقيق البركة في الحياة الزوجية. واستشهد بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً”، مما يدل على أن التيسير في المهور والتكاليف يجلب البركة والسعادة للزوجين.