شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لايزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة في حين تصل درجات الحرارة الصغرى إلى مادون الصفر المئوي مع فرصة تكون الصقيع على الأجزاء الشمالية منها. كما تتأثر الرؤية الافقية بالضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.