شكرا لمتابعة خبر عن أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تحمي من السرطان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأستاذ في تخصص المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن بعض الأطعمة مثل العسل الأسود والتين والزبيب والتمر الأسود والتفاح والموز “في بعض حالاته”، تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الإصابة بالسرطان.

وأوضح الخضيري أن هذه الأغذية تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على منع انطلاق الجزيئات الحرة في الخلايا، مما يقلل من احتمالية حدوث التحولات الخلوية التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وأشار خلال حديثه في برنامج”120” إلى أن مضادات الأكسدة تعتبر عناصر وقائية أساسية، حيث تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجزيئات الحرة، مما يعزز صحة الجسم ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.