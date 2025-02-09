شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن لم يقبل في الوظائف التي تقدم إليها فأصبح طيار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الطيار مشعل الشريف قصة انضمامه إلى عالم الطيران رغم أنه رفض في كافة الوظائف التي تقدم إليها.

وذكر أنه تخرج من دبلوم التسويق من الكلية التقنية، وحاول أن يكمل مرحلة البكالوريوس إلا أنه لم يتاح له ذلك وقدم على العديد من الوظائف لكن تم رفضه لعدم وجود خبرة لديه، وذلك بحسب ما ذكره بقناة روتانا خليجية.

وأضاف أن والده اقترح عليه أن يدخل مجال الطيران، وبعدها تم دراسة الطيران في أستراليا وتخرج منها ونجح فيه، مشيرا إلى أنه عندما ذهب في رحلة تعريفية عن الطيران لم يأخذ استعداداته وخاض تجربة الطيران إلا أنه خلال التجربة لم يقم بتنفيذ التعليمات بدقة ما جعل الطائرة تهبط لكن الطائر الذي يتولى تدريبه حال دون سقوطها.

وكشف عن ملامح الحياة في أستراليا حيث شعر بأنه شعب ودود ويحب الألفة ولا يوجد بها عنصرية، لافتا إلى أن أي شخص يمكن أن يحصل على رخصة الطيران الخاص، ولكن رخصة الطيران التجاري تؤهل الشخص للعمل في شركات الطيران.

ونوه الطيار مشعل الشريف بأنه استضاف مُدربه الأسترالي في المملكة مع اقترب حفل زفاف شقيقه، مؤكدا أن المدرب كان شخصية ودودة، وأبدى فرحته بتلبية المدرب لدعوته لحضور حفل زفاف أخيه.