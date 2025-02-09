شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. درجات الحرارة الصغرى تحت الصفر على الأجزاء الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة طقس الأحد المتوقعة في المملكة.

حسب بيان الأرصاد، لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تكون الصقيع على الأجزاء الشمالية.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.